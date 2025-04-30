Уникальные кадры из расположения спецназа КНДР в курском приграничье

Страна и люди

Известная журналистка Марина Ким (первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи) в своём Telegram-канале вечером 29 апреля опубликовала репортаж о корейских военнослужащих на территории Курской области.