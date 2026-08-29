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Что такое эффект 30-го километра и как он влияет на безопасность водителей

Эффект 30-го километра представляет собой состояние, при котором водитель после непродолжительного подъёма бодрости испытывает резкое возвращение усталости примерно через полчаса в пути.

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