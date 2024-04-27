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Российскую штангистку Усольцеву дисквалифицировали на 2 года за нарушения антидопинговых правил

Дисквалификация продлится до 27 ноября 2025 года. Усольцева была отстранена на основании базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в ноябре 2013 года.

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