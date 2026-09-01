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Суть Событий

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Казахстан вводит платные электронные разрешения на въезд - они понадобятся и россиянам

Казахстан вводит платные электронные разрешения на въезд - они понадобятся и россиянам

Власти Казахстан вводят электронное разрешение на въезд в страну. Оформлять его нужно будет гражданам всех государств, с которыми у республики действует безвизовый режим, в том числе россиянам.

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