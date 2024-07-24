Отправивший в посольство Украины взрывчатку испанец получил 18 лет лишения свободы

Национальная судебная коллегия Испании приговорила пенсионера Помпейо Гонсалеса, обвиняемого в отправке писем с самодельной взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, к 18 годам лишения свободы.
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