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Царьград

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BitOK сообщил о росте транзакций A7A5 в 4,4 раза за год

BitOK сообщил о росте транзакций A7A5 в 4,4 раза за год

Согласно данным BitOK, число транзакций с рублевым стейблкоином A7A5 с июля 2025 по июнь 2026 года увеличилось в 4,4 раза.

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