Философ Дугин назвал Харрис катастрофическим кандидатом в президенты США

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин оценил шансы вице-президента США Камалы Харрис, занявшей место Джо Байдена в предвыборной гонке, против 45-го лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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