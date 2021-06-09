Карельские Вести

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот интересно сколько Единороссов совершает преступлений в России и что теперь россиянам с них брать пример????Катер с пьяными е...
  • Nikolaj
    очередной болтунРоссии предрекли ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    За врезку самого дома заплатят простые люди и стоимость подключения, с документами, приборами учета будет стоить доро...Кто заплатит за «...

В Вяртсиля развивают промышленность, но не ставят инвалидные пандусы

В Вяртсиля развивают промышленность, но не ставят инвалидные пандусы

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский привез инвалидную коляску пожилой жительнице поселка В п. Вяртсиля Сортавальского района действуют масштабные производства, идет активное сотрудничество с приграничной территорией, открываются новые предприятия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх