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Царьград

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Во Владимире открылся XV фестиваль «Золотое кольцо» с участием 7 стран

Во Владимире открылся XV фестиваль «Золотое кольцо» с участием 7 стран

Во Владимире торжественно открылся XV международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо». Первые выступления состоялись на сцене Областного дворца культуры и искусств (ОДКиИ).

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