Араухо отказался от операции ради ЧМ-2022. У защитника «Барсы» отрывной перелом в бедре

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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил серьезную травму в сборной Уругвая. Вчера каталонский клуб сообщил, что у 23-летнего защитника выявлен отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.