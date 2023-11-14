Жители Мадрида вышли на митинг из-за закона об амнистии

В Мадриде десятки тысяч человек вышли на митинг против нового постановления властей. Недовольство вызвал закон об амнистии, который партия исполняющего обязанности премьера Педро Санчеса, приняла с каталонскими националистическими партиями.
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