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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктория Сливко: «Сола – просто ракета. Если она начнет стрелять на ноль, то мы ее никогда не догоним»

Сливко выиграла гонку на этапе Кубка Содружества в Чайковском с двумя промахами. – Все было прекрасно, но вспоминаю два промаха… была как в тумане, но потом собралась, попала, подумала о том, что вообще происходит.

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