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Хосе Альварадо снова перехватил мяч после ввода из-за лицевой

Хосе Альварадо снова перехватил мяч после ввода из-за лицевой

Защитник «Пеликанс» Хосе Альварадо совершил фирменный перехват в матче с «Уорриорз» (128:83). Во второй четверти Альварадо спрятался за спину соперника и перехватил мяч после ввода Джамайклом Грином из-за лицевой линии.

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