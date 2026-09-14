Оперативники уголовного розыска выявили жительницу Рязани, которая участвовала в финансовых операциях дистанционных мошенников

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области в ходе разбирательства нескольких фактов телефонного мошенничества установили, что в транзакциях по переводу денег обманутых граждан в качестве посредника принимает участие 27-летняя жительница Рязани.
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