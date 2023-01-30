Россиян в феврале ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества

Об этом сообщил Роструд в своём телеграм-канале.— В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на четверг и будет выходным днем.
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