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Россиян в феврале ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества

Россиян в феврале ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества

Об этом сообщил Роструд в своём телеграм-канале.— В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на четверг и будет выходным днем.

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