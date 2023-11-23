Собянин: Маршруты наземного транспорта улучшаются с учетом пожеланий пассажиров

Маршруты наземного транспорта становятся ближе к станциям метро и МЦД Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал жителям города, что в 2023 году в столице улучшено 100 маршрутов наземного городского транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД).