Брянские известия
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Брянские известия

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В свет вышла книга о директоре брянского завода «ЛДС»

В Брянске издали книгу о директоре завода «Локомотив-дизель-Сервис» Сергее Горелове. В типографии отпечатали его мемуары под названием «Взлеты и падения бизнеса Сергея Горелова».

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