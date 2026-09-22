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Бывший мэр Белгорода Полежаев погиб в зоне спецоперации

Бывший мэр Белгорода Полежаев погиб в зоне спецоперации

Экс-мэр Белгорода Константин Полежаев © Владимир Корнев/РИА Новости Бывший мэр Белгорода и заместитель главы Белгородской области Константин Полежаев погиб на спецоперации.

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