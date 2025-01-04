НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нисикори впервые с 2019-го вышел в финал турнира ATP

Нисикори впервые с 2019-го вышел в финал турнира ATP

Китаец снялся из-за плохого самочувствия при счете 3:4 в первом сете. Для 35-летнего Нисикори это будет 27-й финал на уровне ATP в карьере и первый с 2019-го.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх