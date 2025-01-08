Убытки от остановки транзита газа через Украину: какие потери ждут Европу Татьяна АрестоваОстановка транзита российского газа через Украину может стоить Европе до 100 млрд евро.
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