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Российская афера Чубайса: Секреты предательства вышли наружу

Российская афера Чубайса: Секреты предательства вышли наружу

В России кто-то прикрывал аферы Чубайса - это единственное объяснение, как ГК "Роснано" умудрилась набрать таких долгов.

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Комментарии
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Andrey
Пока замалчивается правда - имена и действия - ничто не изменится.
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5 час.
александр арзамасцев
получал при этом поддержку со стороны кого-то из чиновников? КОНЕЧНО ПОЛУЧАЛ И ВСЕМ ЯСНО КОГО!!!
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2 час.
АндрейБорков
А что там Петров с Башировым по поводу Чубайса думают? Не пора ли им заняться &quot;осмотром достопримечательностей&quot; в районе дислокации беглого прихватизатора? И не только им. А с Чубайсом то все может случится, и пьяная драка с ножичком в бочину, и кирпич с соседней крыши прямо на башку, и пьяный водитель 20-ти тонного мерседеса, опять же пошел купаться и утоп на хер.... бывает? Конечно бывает! А почему этого пока с Чубайсом не случилось? Скорее всего еще команда &quot;ФАС&quot; не поступила.
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20 мин.

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