Российская афера Чубайса: Секреты предательства вышли наружу

АндрейБорков

А что там Петров с Башировым по поводу Чубайса думают? Не пора ли им заняться "осмотром достопримечательностей" в районе дислокации беглого прихватизатора? И не только им. А с Чубайсом то все может случится, и пьяная драка с ножичком в бочину, и кирпич с соседней крыши прямо на башку, и пьяный водитель 20-ти тонного мерседеса, опять же пошел купаться и утоп на хер.... бывает? Конечно бывает! А почему этого пока с Чубайсом не случилось? Скорее всего еще команда "ФАС" не поступила.