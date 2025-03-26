«Это позор. Смешной и жалкий человек»: По какой причине Лавров вышел из себя?

По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, генсек НАТО Марк Рютте выглядел «жалким и смешным», обратившись к президенту США Дональду Трампу с просьбой «не впутывать» альянс в обсуждение вопроса о Гренландии накануне переговоров.
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