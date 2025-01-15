НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

360 подписчиков

Скандал в Мытищах: многодетным мигрантам дарят жильё, а русские семьи остаются за чертой

Скандал в Мытищах: многодетным мигрантам дарят жильё, а русские семьи остаются за чертой

Скандал в Мытищах: многодетным мигрантам дарят жильё, а русские семьи остаются за чертой Ирина ВальковаВ городе Мытищи, расположенном в Подмосковье, разгорелся очередной социальный скандал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ALEKSANDR ROGOV
Что эта продажная сука ещё работает? Гнать поганой метлой и сучку Мытищинскую и всех её последователей и покровителей!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх