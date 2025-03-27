СРОЧНО! Путин нашел слабое место Трампа: вот этого уже никто не ожидал

Россия, используя тактику последовательных договоренностей, вынуждает Украину идти на компромиссы. Москва эффективно использует готовность администрации Белого дома к сотрудничеству, не спеша при этом верить во все рассказки.
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