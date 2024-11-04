Крокодил Кассиус, рекордсмен Гиннесса, оставил след в сердцах австралийцев

Самый большой крокодил в неволе умер, сообщил в субботу австралийский заповедник, где он содержался. Возраст рептилии составлял более 110 лет, а длина - 5,48 метра, сообщает Reuters со ссылкой на Agerpres.
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