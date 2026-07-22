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В Октябрьском районе Барнаула строят сразу две новые спортивные площадки. Фото

В Октябрьском районе Барнаула строят сразу две новые спортивные площадки. Фото

В Барнауле продолжается реализация проектов, победивших в программе инициативного бюджетирования. В этом году в Октябрьском районе одновременно благоустраивают два спортивных объекта, которые будут ориентированы на детей, подростков и молодежь.

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