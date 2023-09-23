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Никто из-за ошибки «на земле» не будет развязывать войну

Никто из-за ошибки «на земле» не будет развязывать войну

Как ответить на гибель российских миротворцев в Карабахе? Вчера пятеро российских военных погибли в Карабахе.

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Комментарии
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ЗГ
Забир Галлямов
Из-за одного ефрейтора Израиль сравнял с землёй Ливан.
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1 час.
Андрей Сушко
Вы уверены, что азербайджанец в Азербайджане понесет адекватное наказание за убийство русских солдат. Не смешите мои тапочки. Выдача в Россию этих ублюдков и суд здесь в нашем суде(хотя я 100% знаю азербайджанская диаспора начнет влиять на процесс) вот и посмотрим как работает наш суд и кто в диаспоре решала по судебным делам(несун бабла).
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50 мин.
виталий панов
Убийство наших офицеров МС было заранее спланировано западными спецслужбами.Вот только на какой результат они рассчитывали?Наверное хотели посмотреть,проглотит Россия эту провокацию,или нет? Россия проглотила,значит через какое-то время надо ждать очередной! А если бы сказали,виновных в гибели российских миротворцев,экстрадировать в Россию,где мы будем судить по российским законам! Как бы тогда заголосили в Азербайджане?
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33 мин.

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