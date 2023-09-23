Никто из-за ошибки «на земле» не будет развязывать войну

Вы уверены, что азербайджанец в Азербайджане понесет адекватное наказание за убийство русских солдат. Не смешите мои тапочки. Выдача в Россию этих ублюдков и суд здесь в нашем суде(хотя я 100% знаю азербайджанская диаспора начнет влиять на процесс) вот и посмотрим как работает наш суд и кто в диаспоре решала по судебным делам(несун бабла).

виталий панов

Убийство наших офицеров МС было заранее спланировано западными спецслужбами.Вот только на какой результат они рассчитывали?Наверное хотели посмотреть,проглотит Россия эту провокацию,или нет? Россия проглотила,значит через какое-то время надо ждать очередной! А если бы сказали,виновных в гибели российских миротворцев,экстрадировать в Россию,где мы будем судить по российским законам! Как бы тогда заголосили в Азербайджане?