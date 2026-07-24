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FiNE NEWS

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Болельщики сборной Аргентины требуют переигровки финала ЧМ-2026 по футболу

Фанаты сборной Аргентины запустили петицию на платформе Change.com с требованием провести повторный матч финала чемпионата мира-2026, в котором их команда уступила сборной Испании с минимальным счётом 0:1.

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