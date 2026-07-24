Болельщики сборной Аргентины требуют переигровки финала ЧМ-2026 по футболу

Фанаты сборной Аргентины запустили петицию на платформе Change.com с требованием провести повторный матч финала чемпионата мира-2026, в котором их команда уступила сборной Испании с минимальным счётом 0:1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии