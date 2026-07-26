В РФ взросление ребенка не делает его биометрический загранпаспорт недействительным

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Взросление ребенка не делает его загранпаспорт недействительным, но при сильном изменении внешности и невозможности его узнать по фотографии стоит задуматься о замене документа во избежание проблем или лишних вопросов в зоне таможенного досмотра.