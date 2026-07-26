НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

1 подписчик

В РФ взросление ребенка не делает его биометрический загранпаспорт недействительным

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Взросление ребенка не делает его загранпаспорт недействительным, но при сильном изменении внешности и невозможности его узнать по фотографии стоит задуматься о замене документа во избежание проблем или лишних вопросов в зоне таможенного досмотра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии