В РФ взросление ребенка не делает его биометрический загранпаспорт недействительным

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Взросление ребенка не делает его загранпаспорт недействительным, но при сильном изменении внешности и невозможности его узнать по фотографии стоит задуматься о замене документа во избежание проблем или лишних вопросов в зоне таможенного досмотра.
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