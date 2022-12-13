Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    А разве я где то о ней что то ей плохого пожелал?Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    Пола-то она женского, а ориентации мужской. Но зато  патриотической ориентации правильной. Критикует свою страну.  Ра...Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    И хорош бы м....ка этого подержать хоть сутки как БутаЭнтони Дэвис: «Бр...

Давыдов предложил Жамнову возглавить «Ак Барс» или «Трактор»: «Главному тренеру страны нужно погружаться в работу. Один турнир в год – с такой практикой роста не будет»

Виталий Давыдов призвал Алексея Жамнова возглавить клуб Фонбет Чемпионата КХЛ. – Перед турниром [Кубком Первого канала] что-то беспокоит? – Не столько по результату, сколько по стилю озадачила игра сборной России на последней Олимпиаде.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх