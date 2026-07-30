В Рязанской области стали реже угонять легковушки

47 процентов всех угонов зафиксировано в Москве (28 процентов годом ранее). Кроме того, в антирейтинге оказались: Архангельская область (13 процентов), Адыгея, Волгоградская область, Татарстан, Краснодарский край, Рязанская и Тверская области - примерно по 6 процентов.