В Рязанской области стали реже угонять легковушки

47 процентов всех угонов зафиксировано в Москве (28 процентов годом ранее). Кроме того, в антирейтинге оказались: Архангельская область (13 процентов), Адыгея, Волгоградская область, Татарстан, Краснодарский край, Рязанская и Тверская области - примерно по 6 процентов.
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