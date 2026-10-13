Лукашенко назвал глупостью планы пробить Сувалкский коридор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками назвал полной глупостью утверждения западных СМИ о планах Минска и Москвы занять Сувалкский коридор, ведущий в сторону Калининградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Квартиру отобрали...
- Русских выставляю...
- "От судьбы не уйд...
Лукашенко врёт на голубом глазу. Сувалкский коридор необходим России и не видеть (знать) этого, показывать своё полное невежество. Контроль над этим коридором Россия обязана себе обеспечить именно в этой СВО.