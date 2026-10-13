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Царьград

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Лукашенко назвал глупостью планы пробить Сувалкский коридор

Лукашенко назвал глупостью планы пробить Сувалкский коридор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками назвал полной глупостью утверждения западных СМИ о планах Минска и Москвы занять Сувалкский коридор, ведущий в сторону Калининградской области.

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Владимир Петросов

Лукашенко врёт на голубом глазу. Сувалкский коридор необходим России и не видеть (знать) этого, показывать своё полное невежество. Контроль над этим коридором Россия обязана себе обеспечить именно в этой СВО.