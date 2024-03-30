«Крылья» подогрели интригу! «Зенит» потерял очки в Самаре после «привоза» Адамова

В матче 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). В стартовом матче 22-го тура РПЛ один из преследователей «Зенита» в чемпионской гонке – «Динамо» неожиданно провалилось в домашнем поединке против «Ростова» (1:4).