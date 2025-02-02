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Новый вирус в мессенджерах: кто поймается на уловку – потеряет все

Новый вирус в мессенджерах: кто поймается на уловку – потеряет все

Новый вирус в мессенджерах: кто поймается на уловку – потеряет все Ольга БезродняяМошенничество в цифровом мире продолжает эволюционировать, и теперь в России появился новый обманный метод, связанный с использованием популярных мессенджеров.

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