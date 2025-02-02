Новый вирус в мессенджерах: кто поймается на уловку – потеряет все Ольга БезродняяМошенничество в цифровом мире продолжает эволюционировать, и теперь в России появился новый обманный метод, связанный с использованием популярных мессенджеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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