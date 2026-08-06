Постпред РФ при ОДКБ: распространение ядерного оружия в Европе стало рутиной

Постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев заявил, что тема распространения и применения ядерного оружия в Европе в последнее время приобретает рутинный характер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии