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Постпред РФ при ОДКБ: распространение ядерного оружия в Европе стало рутиной

Постпред РФ при ОДКБ: распространение ядерного оружия в Европе стало рутиной

Постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев заявил, что тема распространения и применения ядерного оружия в Европе в последнее время приобретает рутинный характер.

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