Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино и сериалы«Афера Оливера Твиста», 18+Режиссер: Мартин Оуэн. В ролях: Рафферти Лоу, Майкл Кейн, Лина Хиди, Рита Ора, Ноэль Кларк, Джейсон Мацца, Дэвид УоллиамсРоссийская телепремьера британской криминальной драмы Мартина Оуэна состоится 14 января на телеканале РЕН ТВ.
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