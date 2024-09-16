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Москвичи стали чаще избавляться от старой бытовой техники

Москвичи стали чаще избавляться от старой бытовой техники

Жители Москвы стали чаще пользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru. За лето горожане вывезли из квартир на 12% больше старых вещей в сравнении с показателями прошлого года, передает портал мэра и правительства столицы.

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