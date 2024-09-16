Москвичи стали чаще избавляться от старой бытовой техники

Жители Москвы стали чаще пользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru. За лето горожане вывезли из квартир на 12% больше старых вещей в сравнении с показателями прошлого года, передает портал мэра и правительства столицы.
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