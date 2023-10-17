Максим Галкин* заявил о скором отъезде из Израиля

По мнению шоумена выезд из Израиля будет для него беспрепятственным. Известный российский артист Максим Галкин*, переехавший вместе с семьей в Израиль после начала СВО, сделал заявление о скором отъезде из этой страны.
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