"Самый страшный человек в мире" показал видео с НЛО в небе Австралии

Бодибилдер и бывший участник стронгменов Мартин Форд, известный как «самый страшный человек в мире», удивил фанатов после того, как выложил видео, на котором утверждал, что в канун Нового года в Австралии он увидел «инопланетян, летающих по небу» .
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