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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 12.02.2025

Лучшие Анекдоты из Питера за 12.02.2025

***** В Петербурге настолько культурные люди, что даже в метро почти все сидячие места свободны. ***** - Какие ресурсы вы используете для самообучения? - Ну, в основном, грабли… ***** Тамбовское бюро знакомств подыщет вам надежного товарища.

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