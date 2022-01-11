Горнодобывающий сектор Танзании получит $100 млн инвестиций

Около $100 миллионов решила инвестировать анго-австралийская многонациональная горнодобывающая компания BHP в крупный никелевый проект в Танзании, заявили в британской частной компании Kabanga Nickel, 10 января сообщает информационный портал Mining.
Около $100 миллионов решила инвестировать анго-австралийская многонациональная горнодобывающая компания BHP в крупный никелевый проект в Танзании, заявили в британской частной компании Kabanga Nickel, 10 января сообщает информационный портал Mining.
Свежие комментарии