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Горнодобывающий сектор Танзании получит $100 млн инвестиций

Горнодобывающий сектор Танзании получит $100 млн инвестиций

Около $100 миллионов решила инвестировать анго-австралийская многонациональная горнодобывающая компания BHP в крупный никелевый проект в Танзании, заявили в британской частной компании Kabanga Nickel, 10 января сообщает информационный портал Mining.

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