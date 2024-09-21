Замминистра туризма и промыслов Нижнего Новгорода погибла в ДТП

Женщина возвращалась из командировки Вечером 20 сентября в Семеновском округе Нижнего Новгорода произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла Галина Галкина – заместитель министра туризма и промыслов Нижнего Новгорода, сообщает «Нижегородская правда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии