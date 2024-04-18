Politico: офицеры ВСУ считают, что линия фронта может рухнуть этим летом

У военных украинской армии подорван моральный дух Высокопоставленные офицеры украинской армии считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острого дефицита боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах ВСУ, сообщает издание Politico.
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