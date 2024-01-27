Падение гнилой питерской интеллигенции: сначала «нет войне», теперь шевроны ВСУ, что дальше?

Либеральная питерская интеллигенция публично расписалась в поддержке ВСУ. Если раньше дело ограничивалось письмами против СВО, то спустя два года чудаки в очечках открыто расхаживают по улицам города с украинскими шевронами.
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