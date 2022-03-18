Кентукки сенсационно проиграл Сент-Питеру в первом раунде турнира NCAA

Кентукки сенсационно проиграл Сент-Питеру в первом раунде турнира NCAA

Посеянный под 2-м номером Кентукки Джона Калипари в четверг потерпел сенсационное поражение от 15-й команды в посеве Сент-Питера (79:85 ОТ) в первом раунде турнира NCAA.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх