Тучкины штучки Плыли по небу тучки. Тучек — четыре штучки: от первой до третьей — люди, четвёртая была верблюдик.
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Тучкины штучки Плыли по небу тучки. Тучек — четыре штучки: от первой до третьей — люди, четвёртая была верблюдик.