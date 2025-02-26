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Царьград

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Спецпосланник Келлог: Конфликт на Украине завершится в ближайшее время

Спецпосланник Келлог: Конфликт на Украине завершится в ближайшее время

Спецпосланник американского президента выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта.

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