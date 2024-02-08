Дату выхода Homeworld 3 перенесли на два месяца — игроки уже могут скачать демку в Steam и EGSКомпания Gearbox Publishing и студия Blackbird Interactive сообщили о переносе релиза научно-фантастической стратегии Homeworld 3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)