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Татар-информ

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В Казани до конца ноября частично перекрыли улицу Подлужная

В Казани до конца ноября частично перекрыли улицу Подлужная

Фото: kzn.ru С сегодняшнего дня, 8 сентября, и вплоть до 30 ноября в столице Татарстана частично ограничили движение транспорта по улице Подлужная.

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