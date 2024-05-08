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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» вышел в финал ЛЧ во 2-й раз за 3 года и сыграет с «Боруссией» на «Уэмбли» 1 июня

«Реал» одолел «Баварию» (2:2, 2:1) в полуфинале и встретится в решающем матче с «Боруссией», выбившей «ПСЖ» (1:0, 1:0).

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